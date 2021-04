Usa, nessun legame provato fra vaccino Johnson & Johnson e trombosi

Ieri l’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha avviato una revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboembolici in quanti hanno ricevuto il vaccino della casa farmaceutica statunitense. Dopo la vaccinazione col siero sono stati segnalati infatti 4 casi gravi di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse negli Usa, di cui uno fatale. Il vaccino ora viene utilizzato solo negli Stati Uniti, con un'autorizzazione all'uso di emergenza. Nell'Ue è stato autorizzato l'11 marzo, ma non viene ancora inoculato

Nessun legame provato è stato rinvenuto fra il vaccino anti-Covid Janssen di Johnson & Johnson e le trombosi. Lo affermano le autorità statunitensi, secondo quanto riportato dai media Usa. Ieri l’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha avviato una revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboembolici in quanti hanno ricevuto il vaccino della casa farmaceutica statunitense. Dopo la vaccinazione col siero di Johnson & Johnson sono stati segnalati infatti quattro casi gravi di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse negli Usa, di cui uno fatale. Il vaccino ora viene utilizzato solo negli Stati Uniti, con un'autorizzazione all'uso di emergenza. Nell'Ue è stato autorizzato l'11 marzo, ma non viene ancora inoculato in nessuno dei 27 Paesi, anche se è previsto in consegna nelle prossime settimane (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).