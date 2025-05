Adolescenti, malattie infiammatorie intestinali in aumento: +25%

Oggi si celebra la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Un'indagine dell'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino indica che "l'impatto sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti può essere devastante, specialmente a scuola e nel rapporto con gli altri" ascolta articolo

In aumento le malattie infiammatorie croniche intestinali, con una crescita dei casi pari al 25% negli ultimi 15 anni registrata nei giovani al di sotto di 20 anni, come indica lo studio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti, pubblicato recentemente sulla rivista Gastroenterology.

Lo studio Lo studio americano, basato sui dati relativi a 2,7 milioni di bambini e giovani fra 4 e i 20 anni, indica in particolare che dal 2011 i casi di malattia di Crohn pediatrica sono aumentati di circa il 22% e quelli di colite ulcerosa pediatrica di circa il 29%. L'indagine italiana denuncia come i ragazzi colpiti da queste malattie si sentano diversi e come la metà degli adolescenti abbia problemi di socializzazione. Di questi, solo una minima parte ha avuto accesso a percorsi di supporto psicologico.

"Queste malattie non riguardano solo l'infanzia" Si stima che oltre 5 milioni di persone nel mondo e 250.000 in Italia convivano con una malattia infiammatoria cronica intestinale, osserva Paolo Gionchetti, dell'Irccs Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Per la presidente dell'associazione Amici Italia, Mara Pellizzari, queste malattie "non riguardano solo l'infanzia. Colpiscono anche adulti e persone anziane, con implicazioni diverse a seconda delle fasi della vita. In un Paese che sta invecchiando - rileva - dobbiamo chiederci cosa significa convivere con una malattia cronica e invalidante in età avanzata, e costruire un sistema sanitario davvero equo e accessibile a ogni età".