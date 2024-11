Tumori del colon e del retto, cosa sono e come curarli

Entrambi gli organi fanno parte dell’intestino crasso, ma questo non significa che essendo vicini all’apparto intestinale devono essere trattati nello stesso modo. In realtà sono due patologie completamente differenti ascolta articolo

Sul Report “I numeri del cancro” di AIOM si legge che nel 2023 sono stati diagnosticati 50.500 tumori del colon e del retto. Grazie allo studio è stato possibile evidenziare come la diffusione della patologia in più larga scala sia stata omogenea per entrambi i sessi. Mentre, nell’anno 2023, ha colpito maggiormente gli uomini. È importante evidenziare che in Italia si tratta dei tumori più frequenti subito dopo il carcinoma alla mammella e che il cancro al colon è tre volte più frequente rispetto a quello del retto.



I dati Il Report e l’analisi condotta hanno portato alla luce dei dati di notevole rilevanza come il fatto che l’incidenza sia aumentata tra il 2020 e il 2022, ossia il periodo della pandemia dove inevitabilmente si è assistito a un calo degli screening e della prevenzione. È stato riscontrato, inoltre, anche un abbassamento nell’età d’esordio della malattia nonostante ci sia stato, rispetto al 2018, un calo della mortalità del 5% negli uomini e del 9% nelle donne.

La domanda più frequente che viene posta agli esperti è se effettivamente si tratta di tumori curabili. Ad oggi la medicina moderna offre delle risposte positive, per cui è possibile guarire se la patologia viene diagnosticata e curata sin dagli stadi iniziali. E anche negli stadi più avanzati con metastasi i risultati che si possono raggiungere oggi, sia in termini di aspettativa che di qualità della vita, sono decisamente incoraggianti. In questi casi ovviamente il trattamento della patologia risulta più complesso, richiedendo sia l’intervento chirurgico che la terapia medica oncologica. E anche la radioterapia, che per il tumore al retto è di fondamentale importanza, mentre per il colon non risulta necessaria. E’ l’oncologo, quindi, che deve indirizzare la terapia in base all’organo colpito e allo stadio in cui la patologia viene intercettata, integrandola con i dati di diagnosi molecolare, istologici convenzionali e le caratteristiche del paziente.