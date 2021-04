Dl aperture, salta il riavvio dei centri commerciali nei weekend

Nel testo finale del nuovo decreto Covid, arrivato in Gazzetta Ufficiale, non è più presente il riferimento previsto dalle bozze che indicava la possibilità di aprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe durante il corso dei fine settimana, a partire dal 15 maggio. Per Federdistribuzione si tratta di “una scelta inaspettata, senza alcuna spiegazione”

Contrariamente a quanto si credeva, non verrà concessa la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del nuovo decreto Covid , che prevede tutta una serie di riaperture a partire dal 26 aprile e che è arrivato in Gazzetta Ufficiale, non è più presente il riferimento previsto dalle bozze che indicava la possibilità di aprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe durante il corso dei fine settimana, a partire dal 15 maggio. L'indicazione è arrivata all'agenzia Ansa da parte del presidente di Federdistribuzione , Alberto Frausin. "E' una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione", ha commentato.

Il commento del presidente di Federdistribuzione

“I centri commerciali hanno preso tutte le misure per garantire la sicurezza contro il Covid ma hanno bisogno di certezza sulla data di riapertura”, ha detto ancora Frausin all'Ansa. "Prendiamo atto che la riapertura dei centri commerciali durante il fine settimana è stata cancellata, senza alcuna spiegazione”, ha ribadito. “Non possiamo accettare che le aziende del commercio, che hanno sempre risposto con responsabilità durante tutte le fasi dell'emergenza pandemica, non abbiano una prospettiva certa sulla data di riapertura dei punti vendita, a differenza di tutti gli altri settori", ha poi commentato.

Adottate con efficacia tutte le misure di sicurezza necessarie

Secondo il presidente di Federdistribuzione, "occorre superare questa situazione”, anche perché “si possono mettere in campo tutte le misure necessarie, senza rassegnarsi a tenere chiuso”. Ciò che chiede l’organismo espressione della Distribuzione Moderna che si compone di cinque associazioni nazionali, è “che la riapertura dei Centri Commerciali e dei Parchi Commerciali durante i fine settimana ritorni nell'agenda di Governo al più presto", ha sottolineato Frausin. "I centri commerciali, così come i parchi commerciali che hanno punti vendita separati da aree all'aperto, sono luoghi sicuri”, ha affermato ancora. “Sin dall'inizio dell'emergenza, le attività commerciali hanno adottato con efficacia tutte le misure di sicurezza necessarie, mettendo in atto in tempi rapidi protocolli operativi molto stringenti, volti a prevenire i rischi di contagio, a tutela di clienti, collaboratori e fornitori. I protocolli previsti consentono di gestire in sicurezza l'apertura anche durante i week end, garantendo la gestione degli accessi, dei flussi e della sicurezza dei clienti", ha quindi concluso.