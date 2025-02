Pagelle ministero Salute su cure. Fontana: "Classifiche inaccettabili"

Introduzione

L’ultimo rapporto pubblicato dal Ministero della Salute sui livelli essenziali di assistenza (Lea) nella Sanità pubblica rivela un quadro in chiaroscuro tra le regioni che nel complesso avanzano sul fronte delle cure ospedaliere ma arretrano su prevenzione e gestione nei distretti.

La Lombardia arretra di 4,6 punti, al sesto posto. Il presidente della regione, Fontana: "Sono cose assolutamente inaccettabili. I parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della Sanità, sono cose cervellotiche che hanno l'obiettivo di penalizzarci. Sono dati che si fondano su questioni che non c'entrano niente, codici interpretabili in differenti modi, tra diverse aziende sanitarie e Regioni. Non può essere questo il metodo di giudizio del funzionamento della Sanità"