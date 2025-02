Tredici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo

Introduzione

Il settimanale statunitense, anche per il 2025, ha pubblicato la classifica “World's Best Hospitals”: per stilarla ha considerato diversi fattori, tra cui i livelli di cura, la qualità della ricerca e la capacità di attrarre professionisti sanitari. Tra i 250 migliori ospedali al mondo si sono piazzate tredici strutture italiane: al primo posto nel nostro Paese c’è il Niguarda di Milano. Ecco quali sono gli altri centri