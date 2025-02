Sanità, in 10 anni tagliati 10mila posti letto e chiusi 70 ospedali

Dal 2013 sono stati chiusi 74 ospedali: il 7% in meno tra pubblici e privati che da 1.070 sono scesi a 996,5. Per quanto riguarda il numero di posti letto, sempre rispetto a 10 anni fa, tra pubblico e privato ne sono stati tagliati oltre 10mila. Nel 2013 ce n'erano 226.387 contro i 215.827 del 2023.

Meno consultori e medici di famiglia

Sempre meno consultori sul territorio nazionale. Ne sono stati chiusi 1 su 10 - erano 2.430 nel 2013 contro i 2.140 del 2023. Giù anche il numero dei Centri di Salute mentale (erano 1.603 dieci anni e fa sono diventati 1.334 nel 2023). Si riduce anche il numero dei medici di famiglia che dai 45.203 del 2013 sono diventati 37.983 nel 2023 (-7.220). Lo stesso vale per i pediatri, diminuiti di 999 in 10 anni per un totale nel 2023 di 6.706 unità, calano anche i medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) che dagli 11.533 del 2013 sono diventati 10.050 (-1.483).