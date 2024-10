Sanità, i migliori ospedali italiani secondo Agenas: la classifica

Introduzione

Nel 2023, i ricoveri ospedalieri in Italia sono aumentati, raggiungendo quasi quota 8 milioni, con un incremento di 312mila rispetto al 2022. Questo ritorno ai livelli pre-pandemia riguarda sia i ricoveri urgenti sia quelli programmati e diurni. Mentre la qualità dell’assistenza per le malattie cardiovascolari mostra segnali di miglioramento e si registrano progressi anche per alcuni interventi oncologici, permangono criticità. Sia per gli interventi oncologici, sia per l'area materno-infantile, molti reparti continuano a operare con volumi di interventi inferiori alla soglia minima raccomandata per garantire le migliori cure. Inoltre, la maggior parte delle strutture vede la compresenza di reparti di alta qualità e aree con prestazioni inferiori. È quanto emerso dall’edizione 2024 del Programma Nazionale Esiti (Pne), curato dall’Agenzia nazionale dei servizi sanitari (Agenas) e presentato oggi a Roma. Il rapporto, basato sull’analisi dell’attività di 1.363 ospedali pubblici e privati per il 2023, ha identificato anche le migliori strutture italiane: l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche e l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. La valutazione ha considerato indicatori chiave relativi a otto aree cliniche, come la sopravvivenza post-operatoria, il volume dei casi trattati — con migliori performance nelle strutture più attive — e la rapidità di risposta nelle emergenze. Ecco i dati emersi dal rapporto, che ha fotografato la performance degli ospedali del Servizio sanitario nazionale.