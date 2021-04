2/6 ©Ansa

Questa settimana si osserva ancora una lievissima diminuzione dell'incidenza dei casi di Covid-19, pari a 157,4 per 100.000 abitanti (per la settimana 12/04/2021-18/04/2021) contro 160,5 per 100.000 abitanti della settimana precedente (05/04/2021-11/04/2021). Il dato puntuale a giovedì - che è quello preso a riferimento per le decisioni - sarebbe di 159

Decreto Covid, le nuove regole dal 26 aprile: ecco cosa si potrà fare e cosa no. LE FAQ