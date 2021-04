17/23 ©Ansa

SARDEGNA – L’unica regione italiana a essere stata in passato zona bianca, dovrebbe rimanere rossa. L’incidenza Rt della scorsa settimana (1,38) è ancora troppo alto. Ma l'assessore della Sanità Mario Nieddu ha fatto sapere: "Dobbiamo andare in arancione perché abbiamo l'indice di contagiosità R(t) a 0.98". Non solo: "Ci troviamo in una situazione di rischio moderato determinato dalla presenza dei focolai, ma basso, come impatto perché le strutture ospedaliere non sono sotto stress". Quindi, "i nostri dati sono da arancione"