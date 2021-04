Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 24 aprile. LIVE

Sei missioni, quattro grandi riforme, tre priorità trasversali di sostegno a giovani, donne, Sud. Sono i grandi capitoli che compongono il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): una bozza di 318 pagine ( LEGGI LE MISURE ) indica come l'Italia intende spendere i 191,5 miliardi in arrivo dal Recovery fund, puntando a un impatto sulla crescita del 3,6% nel 2026. Il testo è ancora in via di definizione: il Consiglio dei ministri per un primo esame è previsto sabato alle 10.