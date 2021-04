10/18 ©LaPresse

In Veneto, invece, sono 1.409 gli studenti e 141 i docenti e i dipendenti scolastici positivi al 22 aprile, in seguito al monitoraggio sul Covid-19 effettuato negli istituti di ogni ordine e grado. Lo riferisce la Regione, precisando che sono 999 gli "eventi", ossia la presenza di almeno un soggetto positivo nelle classi. Gli studenti posti in quarantena e monitoraggio in seguito alla scoperta di un contagio in classe sono 16.816, i docenti e operatori sono 1.255