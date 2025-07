Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 luglio: la rassegna stampa

Aperture dei giornali monopolizzate dall'inchiesta sull'urbanistica che ha scosso Milano. In primo piano le parole del sindaco Beppe Sala, che ieri in Consiglio comunale si è è difeso: "Vado avanti, ho le mani pulite". Dimissioni per l'assessore Tancredi. Grande spazio anche per l'annullamento del concerto a Caserta del direttore d'orchestra russa Gergiev. Mosca: "Danno per l'Italia". Calciomercato protagonista sugli sportivi, con Ademola Lookman che vuole l'Inter