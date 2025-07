Meteo, ondata di caldo record: le città da bollino rosso e arancione

Ancora per qualche giorno l'Italia a livello meteorologico resterà divisa in due, con temperature estreme in arrivo al Sud e nubifragi al Settentrione. Ma il caldo ha il tempo contato perché, a partire da mercoledì, il clima inizierà a cambiare e venerdì un fronte freddo abbasserà le temperature spazzando via la canicola in tutte le regioni