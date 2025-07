Meteo, caldo record in crescita fino a giovedì 24. I bollini d'allerta

Anche per mercoledì si segnalano acquazzoni pomeridiani sull'arco alpino, a differenza del resto della Penisola: clima soleggiato e caldo ovunque, ma rovente in Sicilia. Pressione stabile per giovedì 24, anche se si prevede un leggero cedimento al Nord. Di nuovo, rovesci nel pomeriggio potranno interessare l'arco alpino, specie centro-occidentale, e non sono esclusi fenomeni sulla pianura di Piemonte e Lombardia. Per il resto sarà sempre sole e gran caldo.