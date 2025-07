Secondo uno studio rapido di attribuzione dell’Imperial College di Londra, dieci giorni di caldo estremo in 12 città europee avrebbero provocato circa 1.500 morti in più rispetto a una situazione con temperature più basse. Si tratta di una stima, considerato anche il difficile calcolo di morti che avvengono per più cause concatenate. Quel che è certo è che il riscaldamento globale rende queste ondate di caldo più frequenti, più estreme e più pericolose