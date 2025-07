Caldo record in Italia, danni a frutta, latte e allevamenti: i dati

Ci sono difficoltà, come detto, anche per le produzioni agricole. In Piemonte, il caldo ha anticipato la maturazione di 10/15 giorni soprattutto per grano, orzo, pomodoro e uva. Nella provincia di Torino i produttori utilizzano teli per cercare di ricavare un po’ di ombra per la frutta. Si registra anche una presenza maggiore di Popilia Japonica, il coleottero giapponese che colpisce vigneti e frutteti. In Toscana, centinaia di chilogrammi di meloni (in Maremma) sono stati colpiti dal caldo: non sono più adatti alla vendita. Cresce anche l’allerta per angurie, susine, pesche, pomodori, melanzane. Girasole e mais sono in sofferenza soprattutto in Umbria