Il Cdm ha approvato il decreto per le riaperture dal 26 aprile ma si è registrata l’astensione leghista, contraria soprattutto sul mantenere alle ore 22 il coprifuoco. Fedriga, presidente Conferenza Regioni, attacca anche su modalità del ritorno in classe per gli studenti. È la prima crepa nella maggioranza, fonti riportano l'irritazione di Draghi per lo strappo. Le altre forze dell’esecutivo accusano: “Rotto il patto”. Ministro Orlando: atto incomprensibile. Salvini: “Rotture? Chiedete al Pd. Noi leali”

Il decreto Covid con le prime riaperture a partire dal 26 aprile è stato approvato dal Cdm mercoledì 21 ma si è registrata l’astensione della Lega. Una decisione che ha di fatto creato la prima frattura nella maggioranza di governo da quando Draghi è premier. Il "casus belli" è il coprifuoco, che al momento rimane a partire dalle ore 22, almeno fino al 1 giugno. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo un'ulteriore analisi dei dati epidemiologici, una delibera per eliminarlo o far partire il provvedimento dalle ore 23. Ma si registrano tensioni tra Regioni e governo anche sul tema scuola.

L'astensione della Lega in Cdm

Come si apprende da fonti della Lega, Matteo Salvini ha ribadito a Draghi la decisione di non votare il decreto Covid assicurando però fiducia nel capo del governo. "La Lega non può votare questo decreto - fa sapere il partito - Al di là del coprifuoco, la zona gialla così come l'avete pensata non permette ad esempio di andare in un bar o in un ristorante al chiuso". E continua: Abbiamo fiducia in te, ma noi lavoriamo al prossimo decreto che entro metà maggio - se i dati continueranno a essere positivi - dovrà consentire il ritorno alla vita e al lavoro per milioni di italiani" (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).