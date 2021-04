Nuovo decreto Covid, attesa per il Cdm che darà il via libera: bozza

5/11 ©Ansa

SCUOLA – Niente ritorno in presenza da lunedì per tutti gli studenti delle superiori. Una soluzione "tecnicamente impraticabile" secondo i governatori per due motivi: la capienza dei trasporti pubblici ridotta al 50% per le norme anti-Covid e i limiti strutturali delle scuole italiane. Nella bozza si prevede dal 26 il ritorno in classe almeno al 50% per le superiori nelle zone rosse e almeno al 60% e fino al 100% in quelle arancioni e gialle. Infanzia, elementari e medie in presenza in tutta Italia

