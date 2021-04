È atteso per le 17 di oggi il Consiglio dei ministri in cui dovrebbe essere approvato il nuovo dl Covid. ( COSA CAMBIA ) Il vertice a Palazzo Chigi è stato confermato dal ministro Stefano Patuanelli che ha ribadito che sarà confermato il divieto di uscita notturna a partire dalle 22, malgrado le Regioni volessero spostarlo alle 23. Il nuovo decreto sarà valido dal 26 aprile al 31 luglio (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

Cosa contiene il nuovo decreto Covid

Certificazione verde, pass per spostarsi tra regioni di colore diverso

Dal 26 aprile torneranno le zone gialle e potranno riprendere molte attività all'aperto. Per quanto riguarda le scuole è previsto un ritorno in aula in zona rossa fra il 50 e il 75% degli studenti, in quelle gialle e arancioni fra il 60 e il 100%. Arriva inoltre la "carta verde" per gli spostamenti tra le Regioni: chi la falsifica rischierà il carcere. Riaprono con gradualità ristoranti e spettacoli. “Penso che forse oltre 11 regioni passeranno al giallo", sostiene il ministro Mariastella Gelmini.