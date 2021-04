Covid, prima bozza dl: torna zona gialla, misure fino al 31 luglio

Garantita, in zona rossa, alle superiori la presenza "ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%" mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita "ad almeno il 60% e fino al 100%”. Arriva la "certificazione verde" per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Si conferma coprifuoco dalle 22 alle 5. Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena all'aperto, dal primo giugno anche al chiuso. Dal 1 luglio ok a fiere e convegni