1/19

Per arginare i contagi da coronavirus, in questa terza ondata della pandemia gli Stati hanno dovuto adottare una serie di misure restrittive, tra cui il divieto di spostarsi nelle ore serali, anche se il coprifuoco non è la regola in tutti Paesi, sia in Europa che altrove. In alcuni casi il provvedimento è contestato dai cittadini. Ecco quali Paesi hanno optato per il coprifuoco

Lo speciale coronavirus