Uk, tuffo in mare per il Boxing Day: evento di beneficenza in Scozia

Un gruppo di bagnanti ha sfidato le basse temperature scozzesi per tuffarsi in mare, sfoggiando abiti natalizi e cappelli di Babbo Natale. Si tratta del tradizionale evento di beneficenza che, ogni anno, attira numerosi cittadini. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per Ayrshire Cancer Support, un'ente di beneficenza locale che fornisce supporto ai pazienti malati di cancro