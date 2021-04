Covid India, oltre mille contagi al giorno per i bagni nel Gange

È polemica in India sulla decisione di sospendere il Khumba Mela, il tradizionale festival che vede migliaia di devoti affollarsi e immergersi nel Gange. I responsabili della sicurezza nella città sacra di Haridwar, dove si svolge il pellegrinaggio, sono in allarme: dopo il bagno della settimana scorsa sono stati diagnosticati oltre mille nuovi contagi al giorno e almeno tre sacerdoti sono morti. Ma i leader di tre congregazioni induiste minori non accettano la sospensione dell'evento decisa dalle autorità la scorsa settimana per arginare i contagi (SPECIALE COVID - SEGUI GLI AGGIORNAMENTI).