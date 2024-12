Germania, Steinmeier scioglie il Parlamento: si vota il 23/2

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha sciolto il Parlamento, fissando le elezioni al 23 febbraio. In tempi difficili come questi per la stabilità serve "un governo capace di agire e maggioranze affidabili in Parlamento", ha dichiarato Steinmeier a Berlino. E ha chiesto che la campagna elettorale sia "condotta con rispetto e decenza" e "con mezzi equi e trasparenti" e ha messo in guardia dai pericoli di "influenza straniera, particolarmente intensa su X", la piattaforma di social media di proprietà del miliardario Elon Musk. "L'odio e la violenza non devono avere posto in questa campagna elettorale, cosi' come non dovono averne denigrazione o intimidazione, veleno per la democrazia", ha affermato

Steinmeier che ha ricordato ai partiti politici e agli elettori le sfide che il prossimo governo dovrà affrontare: "situazione economicamente instabile, le guerre in Medio Oriente e in Ucraina" e i dibattiti sull'immigrazione e il cambiamento climatico.

Scholz rimarrà in carica come cancelliere ad interim fino alla formazione di un nuovo governo, il che potrebbe richiedere diversi mesi.