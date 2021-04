Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 19 aprile

Aumentano gli studenti a scuola in presenza con il passaggio all'arancione della Campania e il Trentino anticipa l'accesso a bar e ristoranti mentre fervono i preparativi per la riapertura decisiva prevista per il 26. Oggi il Cts ne approfondirà dettagli e regole, anche per il pass per gli spostamenti. Le Regioni premono per ulteriori aperture, mentre dubbi e cautele persistono sul fronte della scuola e del coprifuoco notturno. Al ministero dell'Istruzione oggi incontro con i sindacati per un rientro a scuola in sicurezza. Il bollettino del ministero della Salute registra 12.694 nuovi contagi su 230.116 tamponi processati (antigenici e molecolari). Calano le terapie intensive (-29, ora 3.311) e ricoveri ordinari (-452, ora 23.648). I decessi sono 251 in un giorno. Il tasso di positività sale al 5,5% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Attesa per domani la decisione dell'Ema sul vaccino Johnson&Johnson.