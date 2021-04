Covid, professor De Nicolao: “Non allentare troppo la presa sul virus”

Sulla campagna vaccinale: “Ora non abbiamo grandi margini per migliorare”

Rispondendo alla domanda su che cosa potremmo migliorare nella campagna vaccinale italiana, il docente ha spiegato (VIDEO): “Forse non abbiamo grandissimi margini per migliorare perché il collo di bottiglia sulle vaccinazioni è dato dalle forniture. Potremmo tenere i magazzini un po’ meno pieni, svuotare i frigoriferi, ma questo può comportare dei rischi nel caso in cui non arrivino in tempo nuove forniture e ci siano da fare delle seconde dosi. In ogni caso sì, abbiamo un ritardo rispetto ad alcune nazioni, ma non abbiamo dei margini per salire molto più rapidamente. Se questi sono i ritmi con cui arrivano le forniture, possiamo fare qualcosa di meglio, possiamo essere un pochino più rapidi, ma le 500mila dosi al giorno non sono possibili se non arrivano. Non può esserci un cambio di passo che cambi la situazione in maniera radicale. Dobbiamo essere organizzati per quando ci saranno le dosi per poterne dare 500mila al giorno. In quel caso sarebbe veramente fallimentare non essere in grado di rispondere prontamente. Ma in questo momento non è lì che abbiamo dei grandissimi margini di miglioramento”. Poi il professor De Nicolao ha ribadito: “La politica più efficace è quella di mettere in sicurezza le persone più anziane, perché una delle caratteristiche del Covid-19 è esattamente quella di avere una letalità che dipende in maniera sproporzionata dall’età. I decessi e i casi gravi sono concentrati in maniera impressionante sui pazienti più anziani, quindi una volta che quelli fossero messi in sicurezza la pressione sugli ospedali diminuisce nettamente”.