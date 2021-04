Covid, studio: cosa rischiamo con aperture totali e vaccini rallentati

L’analisi dell'Università di Trento - in collaborazione con il Policlinico San Matteo e l'Università di Pavia, l'Università di Udine e il Politecnico di Milano - sottolinea che le restrizioni "possono contenere i contagi anche senza vaccini, e restano fondamentali nella prima fase della campagna vaccinale per ridurre costi sanitari e decessi". Secondo gli esperti, allentando le misure il rischio è di avere "altri 50mila morti" entro gennaio 2022, che salirebbero “a 90mila con vaccinazioni lente”

Lo studio ha preso in considerazione 35 diversi scenari corrispondenti a 7 piani vaccinali e 5 strategie di contenimento, tenendo presente anche l’impatto delle varianti del coronavirus. Il lavoro di modellistica epidemiologica ha valutato i costi sanitari (decessi, occupazione di posti letto e terapie intensive) relativi a diversi scenari di evoluzione dell'epidemia, simulati variando parametri come la velocità della vaccinazione, la contagiosità delle nuove varianti e la rigorosità delle restrizioni. Lo studio ha fra gli autori anche Raffaele Bruno, l'infettivologo del San Matteo di Pavia che curò il “paziente 1” di Codogno, Mattia Maestri.

Le restrizioni influiscono più dei vaccini

Secondo gli esperti, le misure restrittive continueranno a essere centrali nella prima fase della campagna vaccinale in Italia: dovranno essere mantenute in maniera adeguata, almeno fino alla completa immunizzazione dei soggetti più vulnerabili, per evitare che le nuove varianti facciano di nuovo impennare contagi e decessi. Dai dati emerge che "la vaccinazione influisce meno sulla curva epidemica rispetto alle misure restrittive", spiega Giulia Giordano, prima autrice dello studio e ricercatrice del dipartimento di ingegneria industriale all'Università di Trento. "Le restrizioni possono contenere i contagi anche senza vaccini, e restano fondamentali nella prima fase della campagna vaccinale per ridurre costi sanitari e decessi".