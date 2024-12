Uomo restituisce un libro dopo 50 anni. La biblioteca: "Può tenerlo"

Libro ritrovato dopo anni

L’uomo, cresciuto nella periferia di Detroit, era tornato in città per festeggiare il Ringraziamento e aveva pensato di portare con sé il libro ritrovato alcuni anni prima per restituirlo alla biblioteca. In mezzo alle pagine Hildebrandt aveva infatti trovato un biglietto che indicava la biblioteca pubblica in Warren come proprietaria del volume e il 4 dicembre 1974 come data di inizio del prestito. L’uomo, come riportato dalla Associated Press, aveva poi deciso di tenere il libro fino al 2024, così da aspettare il 50esimo anniversario, per poi cercare di restituirlo. "Quando si fa un trasloco con un mucchio di libri, non si controlla ogni libro. Si mettono in una scatola e si va via", ha detto Hildebrandt, che ha vissuto in molte città, giustificando il suo ritardo da record.