Indagare il buio della storia: tornano in libreria i romanzi di Banti

All'anagrafe si chiamava Lucia Lopresti, ma resterà nella storia della nostra letteratura con il nom de plume di Anna Banti. A lei e ai suoi romanzi che Mondadori sta riportando in libreria negli Oscar (l'ultimo è "Le mosche d'oro") è dedicata la nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24.

"La scrittura di Banti crea un sistema di apparizioni e scomparse che è un modo per recuperare una storia rimasta oscurata, dimenticata, negata", spiega in questa intervista la critica Daniela Brogi, prima di chiedersi: "Come si fa a raccontare e a romanzare il buio della storia? La risposta di Banti è quella di ricostruire e reinventare prospettive diverse, marginali e periferiche rispetto a ciò che abbiamo studiato e conosciamo".

