La sanità indiana è in seria difficoltà a causa dell'esplosione dei contagi da Covid-19 che hanno segnato, per il secondo giorno consecutivo, un record mondiale a 332.730 casi in 24 ore, con 2.263 nuovi decessi. Negli ospedali manca l'ossigeno, i reparti di terapia intensiva traboccano, alcuni pazienti rimangono senza cure per ore e i crematori sono costretti ad allestire enormi pire funerarie per smaltire il gran numero di cadaveri