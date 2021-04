14/19 ©Ansa

Le nuove misure potranno avere ripercussioni anche su alcuni eventi previsti nei prossimi mesi in Germania. Monaco di Baviera, ad esempio, è stata confermata come città ospitante per il prossimo campionato europeo di calcio, in partenza a giugno, ma questa nuova direttiva potrebbe far saltare la possibilità che i 14mila tifosi previsti oggi possano realmente presenziare alle partite