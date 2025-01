Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 gennaio: la rassegna stampa

L’arresto di Cecilia Sala occupa ancora le prime pagine dei quotidiani italiani: ieri il vertice a Palazzo Chigi e l’incontro della madre della giornalista con la premier Meloni. Si va poi in America con i due attacchi di New Orleans e di Las Vegas: i responsabili sono due ex militari ma per l’Fbi non ci sono collegamenti. Lutto nella moda per la morte di Rosita Missoni: la stilista aveva 93 anni. Infine il calcio con la vittoria dell’Inter sull’Atalanta in Supercoppa; oggi Juve-Milan