Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 gennaio: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, la presidente della Regione Sardegna Todde dichiarata "decaduta" per "irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali": l'ultima parola spetta al Consiglio regionale. Poi il caso Sala, con la richiesta di silenzio stampa e il proseguo della trattativa per liberarla. Infine i dati dell'Istat: crescono pressione fiscale e bollette. Il governo: è l'effetto dell'occupazione record