Covid, folla in centro a Roma: chiusa per un’ora via del Corso

Anche oggi pomeriggio folla e assembramenti in centro a Roma. Su disposizione della Questura è stata chiusa via del Corso per circa un'ora all'altezza di piazza del Parlamento, per consentire il deflusso delle persone. Lo stesso provvedimento era stato preso per due volte anche nella giornata di ieri.

Alla vigilia del passaggio del Lazio in zona gialla, la polizia locale è intervenuta anche in altre zone della città, come Campo de Fiori e piazza di Spagna, prestando particolare attenzione a parchi, ville storiche, al litorale e alle vie del centro storico. Oltre 50 le sanzioni elevate in questo fine settimana. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A ROMA)