Covid Roma, al via varchi di accesso nelle zone della movida

Presidiati da forze di polizia e protezione civile, saranno attivi in zone particolarmente frequentate come l'isola pedonale al Pigneto, Campo de Fiori, Trastevere, San Lorenzo

Da domani saranno attivi a Roma varchi di accesso in alcune zone della Capitale particolarmente frequentate come l'isola pedonale al Pigneto, Campo de Fiori, Trastevere, San Lorenzo. I varchi, tra le misure legate al passaggio in zona gialla, saranno presidiati da forze di polizia e protezione civile. Inoltre saranno transennate alcune aree nelle piazze più frequentate come la scalinata di piazza Trilussa, la statua di Giordano Bruno a Campo de' Fiori e piazza Madonna dei Monti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA)

Il piano anti-assembramenti

Il piano è stato messo a punto durante l'ultimo tavolo tecnico presieduto dal questore di Roma, Carmine Esposito, dopo una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Sarà operativa a partire da domani mattina una task force in questura per monitorare l'andamento delle operazioni. Saranno effettuati servizi di vigilanza alle fermate metro, ai capolinea dei bus, nelle stazioni e fuori le scuole per evitare assembramenti. Previsti controlli anche all'esterno di ristoranti ed esercizi commerciali e per il ritorno in presenza delle scuole secondarie e università.