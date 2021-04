Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Chiuse Piazza Santa Maria in Trastevere, Piazza San Calisto, Piazza Trilussa e Piazza San Cosimato, dove sono in corso chiusure temporanee per fare defluire le persone

Controlli a Roma per garantire il rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:03 - Roma, folla in centro: due chiusure temporanee in via del Corso

Controlli a Roma per garantire il rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. Ieri sono state effettuate due chiusure temporanee per permettere il corretto deflusso delle persone presenti in via del Corso. La polizia locale ha, inoltre, isolato alcune piazze a Trastevere, zona di movida a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di Piazza Santa Maria in Trastevere, Piazza San Calisto, Piazza Trilussa e Piazza San Cosimato.