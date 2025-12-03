Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la "minaccia" di Putin all'Europa: "Se vuole la guerra, noi siamo pronti". E sulle trattative di pace in Ucraina interviene Trump: "La situazione è un disastro". E poi le parole di Zelensky: "Temo che Trump si stufi di mediare". Spazio anche al fermo dell'ex vicepresidente della Commissione Ue Federica Mogherini e l'ex diplomatico Stefano Sonnino per "frode sulla formazione dei diplomatici" in Ue
- In primo piano la minaccia di Putin all'Europa: "Pronti alla guerra". Il presidente russo ha incontrato Witkoff al Cremlino ma "nessuna intesa sui territori". E Trump chiosa: "La situazione è un disastro". Spazio anche sul fermo in Belgio di Mogherini e Sannino per "frode sulla formazione dei diplomatici". In prima pagina anche la storia del paesino Monterosso Grana in cui sono nati 6 bambini negli ultimi tre mesi: "Qui siamo genitori felici".
- In apertura le parole di Putin: "Pronti alla guerra con l'Europa". E attacca: "E' un ostacolo alla pace in Ucraina". Poi il vertice con Witkoff: "Nessun accordo sui territori". Mentre Trump sottolinea: "Situazione non facile". In prima pagina anche lo "scandalo a Bruxelles" con il fermo di Mogherini e Sannino per "frode sui programmi di formazione Ue". Le parole di Nardella: "Fuoco di paglia per colpire ancora l'Italia".
- In primo piano ancora la "minaccia" di Putin all'Europa: "Se vogliono, noi siamo pronti". E sulle trattative per la pace in Ucraina interviene Trump: "E' un casino". In prima pagina anche il fermo di Mogherini e Sonnino per "frode": "Bandi pilotati con fondi europei". In prima pagina anche il "Donald Psyco Test" con gli "esami cognitivi" del tycoon, a seguito degli insulti a una giornalista. Infine, l'intervista a Bebe Vio: "Io come tutti anche se non ho alcuni pezzetti".
- In apertura ancora la "minaccia" di Putin all'Europa: "Se vuole la guerra noi siamo pronti". Zelensky: "Temo Donald si stufi di mediare". In primo piano anche i dati sul lavoro in Italia con una "crescita record degli occupati". Spazio anche all'inchiesta del Messaggero sul turismo della Capitale spinto dal "lusso". In prima pagina anche l'intervista a Papa Leone XIV: "Per Roma ruolo importante di mediazione". Infine, l'indagine su Mogherini e Sonnino per "frode sui fondi Ue".
- In apertura la vittoria della Juventus contro l'Udinese: "Juve al bacio". Spalletti: "Ci manca qualcosa, certe occasioni vanno sfruttate". Spazio anche ai nerazzurri: "Esposito all'attacco". E i rossoneri: "Gimenez è in uscita". In prima pagina anche il tennis e l'addio a Pietrangeli di Paolo Bertolucci: "Tennis, calcio e amici attori: Nick era unico". Poi, Conte "rivoluziona" il Napoli mentre l'Atalanta "cerca conferme".
- In primo piano la vittoria della Juve contro l'Udinese: "Juve loca". Spalletti "ai quarti", mentre Vlahovic "si opera". Spazio anche all'intervista a Gravina: "Quante bugie". Poi il Napoli che "vuole tutto": "Conte fa turnover". In prima pagina anche il basket con Gallinari che "lascia": "Un viaggio meraviglioso". Infine, Inter-Venezia a San Siro: "Pio Esposito e Thuram guidano l'Inter 2".