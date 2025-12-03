Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la "minaccia" di Putin all'Europa: "Se vuole la guerra, noi siamo pronti". E sulle trattative di pace in Ucraina interviene Trump: "La situazione è un disastro". E poi le parole di Zelensky: "Temo che Trump si stufi di mediare". Spazio anche al fermo dell'ex vicepresidente della Commissione Ue Federica Mogherini e l'ex diplomatico Stefano Sonnino per "frode sulla formazione dei diplomatici" in Ue