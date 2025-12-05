Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la guerra in Ucraina con la linea dura di Putin: "Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza”, e l’avvertimento di Macron agli europei, secondo cui “Trump potrebbe tradire l’Ucraina”. In evidenza anche il ritrovamento di Tatiana Tramacere, trovata viva a Nardò, e l'ipotesi del sequestro, oltre all’arrivo in Italia della fiamma olimpica di Milano-Cortina, accolta al Quirinale dal presidente Mattarella
- In taglio alto la guerra in Ucraina “Putin: Kiev fuori dal Donbass o userò la forza. E Trump attenua le sanzioni ai russi di Lukoil”. Taglio centrale dedicato a “Edilizia, via libera alla riforma”, sulla sanatoria per gli abusi prima del 1967. In spalla: “Garlasco, il perito: sulle dita di Chiara tracce compatibili col Dna di Sempio”. Tra gli altri richiami “Cerimonia al Quirinale: la fiamma olimpica arrivata in Italia”. Spazio anche a “Il mistero di Tatiana, ritrovata viva a Nardò”.
- L’apertura riguarda la guerra in Ucraina: “Putin attacca la Nato. Trump: meno sanzioni”, con le parole di Macron: “Donald tradirà Kiev”. In primo piano anche “Israele ci sarà e quattro nazioni boicottano l’Eurovision” e “La legge elettorale della destra”. In spalla “Tatiana trovata viva nella soffitta dell’amico”. Ampio spazio anche allo scandalo appalti: “Mogherini lascia il collegio d’Europa. Salvini contro i pm”. In taglio basso: “Pietro uno di noi: il Vangelo secondo Benigni”.
- In apertura “Caso Cina-Cdp, stop dell’Ue”, “Bruxelles si muove dopo il no tedesco alla Snam per la presenza di Pechino: idea Golden power”. In primo piano anche la guerra in Ucraina con le analisi “Quei tre ostacoli sulla via della tregua” e “Guerra esistenziale il dilemma europeo”. Nel taglio centrale “La mia vita controcorrente”, un’intervista a Thomas Ceccon. Tra i richiami anche “L'inchiesta di Garlasco e il valzer degli innocenti”.
- In apertura “Ucraina, Putin vuole la resa”, con l’avvertimento di Mosca sul ritiro dal Donbass e la reazione degli Usa. In taglio alto il racconto dell'arrivo della torcia olimpica: “Roma accende la fiamma olimpica. Spinta per l’Italia”. In primo piano anche “Fiorello ‘chiama’ Amadeus in Rai: ‘Porte aperte’” e “Rivoluzione Farnesina, motore per l’export”. In taglio basso “Tatiana sta bene, era in una mansarda. Il giallo del rapimento”.
- In apertura “Via libera al Codice sull’edilizia. Sanatoria facile per i vecchi abusi”. In primo piano anche il Rapporto Censis: “Il 7% dei giovani via dall’Italia in 14 anni. In fumo 160 miliardi”, “630mila giovani emigrati tra il 2011 e il 2024”. In primo piano anche “Vigilanza sui mercati, l’Europa rafforzerà i poteri d’intervento dell’Esma” e "Comuni, più vicina l'abrogazione dei limiti di spesa per il personale". In taglio basso: “Meta, l’Ue indaga sull’uso dell’AI in WhatsApp”.
- L’apertura è dedicata al Milan: “Milan che botta”, sull’eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia. La squadra di Allegri si ferma agli ottavi di finale uscendo sconfitta dalla Lazio. “Leao sbaglia, Zaccagni segna, Sarri si prende la rivincita: Era un nostro obiettivo”. In taglio alto spazio ai sorteggi: “A Washington davanti a Trump: c’è il sorteggio mondiale. L’Italia è una X”. In spalla: “È arrivata la fiamma".
- L’apertura è dedicata a “Hamas connection. Il video choc della Albanese”, “La guru Onu incontra i terroristi e li incita a ‘resistere’. Antisemitismo, lite nel Pd: Boccia contro il ddl Delrio”. In spalla: “I miliardari scoprono le luci di Milano”. In taglio centrale la politica interna con “Schlein travolta dalle correnti che sognava di cancellare”. In primo piano anche Garlasco “Il dna, Sempio o Stasi: delitto senza colpevoli?”. In taglio basso: “Case, la norma taglia-burocrazia”.
- In primo piano “Crosetto: ‘Scudo da 4 miliardi’. Armi: La Russa-Tajani vs Salvini”. In evidenza anche la separazione delle carriere con “Bertolini (Csm) a rapporto in casa FdI sul referendum”. In spalla: “Ilva, lo sciopero e le botte: altro disastro di Urso” e “Indagato Greco della Gdf: biglietti di traghetti gratis”. In taglio basso: “Processo Baiardo: si parla di stragi, di B. e di Graviano”.