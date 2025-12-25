Napoli, frontale in galleria a Santa Maria di Pozzano: un morto

La strada è stata chiusa per qualche ora dopo il tremento impatto al km 3,300 della strada statale 145 var. Le cause sono in corso di accertamento. Ora la viabilità è tornata normale

A causa di uno scontro frontale fra due veicoli, è al momento chiusa la galleria Santa Maria di Pozzano, al km 3.300 della strada statale 145 var, in provincia di Napoli. Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è morta. Il ripristino della viabilità è stato consentito qualche ora dopo, La situazione è ora tornata normale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre Anas.