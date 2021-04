Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 27 aprile

Sono 248 i miliardi che compongono il Recovery Plan illustrato dal premier Mario Draghi alla Camera. "Il primo obiettivo è riparare i danni creati dalla pandemia: il pil è caduto dell' 8,7, i giovani e le donne hanno sofferto di più il calo dell'occupazione". Stanziati circa 50 miliardi per digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Nessun taglio all'ecobonus e un impegno per estenderlo al 2023. Intanto, sono stati 8.444 i nuovi positivi al test del coronavirus ieri in Italia, dove sono state registrate anche 301 vittime. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.849, in calo di 13 unità mentre gli ingressi giornalieri sono tornati a salire, dai 114 di due giorni fa ai 132 di ieri. Uno degli ultimi aggiornamenti nel mondo arriva dal Brasile dove sono stati registrati 1.139 morti in 24 ore e 28.636 nuovi contagi.

