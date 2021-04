Covid, Brasile: vietata l'importazione del vaccino russo Sputnik

L'Agenzia di vigilanza sanitaria brasiliana ritiene che al momento non ci siano dati sufficienti per verificarne la sicurezza e l'efficacia. "Non consentiremo mai che milioni di brasiliani vengano esposti a prodotti senza le necessarie verifiche di qualità, sicurezza ed efficacia", ha dichiarato il presidente di Anvisa, Antonio Barra Torres

In Brasile, l'Agenzia di vigilanza sanitaria del Paese (Anvisa) ha negato la richiesta di numerosi Stati per l'importazione del vaccino anti-Covid russo Sputnik, in quanto ritiene che al momento non ci siano dati sufficienti per verificarne la sicurezza e l'efficacia.

