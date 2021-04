Covid, Crisanti a Sky TG24: "Riaperture intempestive"

ll direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova: "Non penso sia l'approccio corretto. Bisognava attendere ancora un po’ per far diminuire la pressione sul sistema sanitario". E sul pericolo varianti: "Manca un’infrastruttura per il monitoraggio"

Le riaperture in queste condizioni sono “intempestive”, e “bisognava aspettare ancora un po’ per far diminuire la pressione sul sistema sanitario, manca un’infrastruttura per controllare le varianti". A dirlo è il professor Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, intervenuto a Sky TG24 durante Buongiorno. “Non penso sia un approccio corretto, è un compromesso”, ribadisce Crisanti (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).