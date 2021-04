Ieri il premier ha illustrato a Montecitorio il Pnrr: “Piano da 248 miliardi, no a visioni di parte. Il primo obiettivo è riparare i danni creati dalla pandemia". Oggi la replica del presidente del Consiglio, le dichiarazioni di voto e il voto. Poi alle 16 è atteso a Palazzo Madama per lo stesso iter. Intanto i sindacati hanno definito "inadeguato" il confronto con il governo Condividi:

È il giorno del voto in Parlamento sul Recovery plan italiano. Ieri il premier Draghi ha presentato alla Camera il Pnrr: sono 248 i miliardi che compongono il Piano. "Il primo obiettivo è riparare i danni creati dalla pandemia", ha detto (I PUNTI SALIENTI DEL SUO DISCORSO). Stanziati circa 50 miliardi per digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Nessun taglio al Superbonus e un impegno per estenderlo al 2023. Draghi ha parlato anche di donne, giovani, Sud e assegno unico ("strumento onnicomprensivo per il sostegno alle famiglie"). Oggi alle 11 nell'Aula della Camera avrà inizio la replica del presidente del Consiglio. A seguire ci saranno le dichiarazioni di voto e le votazioni sulle risoluzioni. Dalle 16 ci si sposta al Senato: non è ancora chiaro se Draghi presenterà lo stesso discorso di ieri a Montecitorio. In ogni caso poi si procederà con esame, dichiarazioni di voto e voto finale. Mercoledì o più probabilmente giovedì ci sarà l'approvazione finale in Consiglio dei ministri e il 30 aprile il Pnrr sarà inviato a Bruxelles, senza sforare la scadenza prevista dalla Commissione Ue (IL PIANO PER ATTUARE IL RECOVERY).

Sindacati: piano importante, confronto inadeguato vedi anche 11 leggi in 8 mesi: il piano per attuare il Recovery Plan Intanto però, dopo le comunicazioni alla Camera, i sindacati hanno preso posizione. Cgil, Cisl, Uil valutano "l'importanza strategica" del Piano di ripresa e resilienza quale "strumento fondamentale per la ripresa del Paese, per aumentare l'occupazione in particolare giovanile e femminile e per ridurre i divari territoriali. Per queste ragioni "considerano inadeguato il confronto finora avuto con il Governo in ordine alla definizione delle priorità strategiche, degli obiettivi e delle risorse del Piano stesso". Così i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri in una nota. Sulla governance è stato "predisposto uno schema interistituzionale, a più livelli. In questo modello il ruolo delle organizzazioni sindacali non è esplicitato adeguatamente, né sono definiti e garantiti livelli di negoziazione, di confronto preventivo e di monitoraggio né sugli investimenti né sulle riforme”.

Il discorso di Draghi leggi anche Recovery Plan, Draghi alla Camera: i punti salienti del suo discorso Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è "vita", è il "destino" di un intero Paese, ha detto ieri Draghi. "Forse" l'ultima occasione per "porre rimedio" ai ritardi dell'Italia. "Welfare, casa, lavoro per i giovani", assistenza agli anziani, ambiente e digitale, il rilancio del Sud, la riduzione drastica (fino al 40%) dei tempi dei processi, nuove misure per la concorrenza per evitare che il grosso dei fondi vada "a monopolisti". Draghi in poco meno di un'ora ha elencato i cardini del piano "Italia domani". L'ultima versione del piano, con una nuova veste grafica, viene pubblicata sul sito della Camera intorno alle 14 e conta 273 pagine. Sono 191,5 miliardi di Recovery plan da spendere entro il 2026, più 30,6 miliardi di "Piano complementare" per gli investimenti che restano fuori dal piano, altri 26 miliardi da spendere da qui al 2032 per opere "specifiche" come "l'alta velocità vera" tra Salerno e Reggio Calabria e quella tra Milano e Venezia, più 15,5 miliardi di Fondo europeo sviluppo e coesione.

Cosa c’è nel Piano vedi anche Recovery Plan, Draghi: "Disponibili 248 mld, c'è destino del Paese" Draghi, che in Cdm in settimana potrebbe portare un nuovo decreto per prorogare la sospensione dell'invio delle cartelle esattoriali e la prossima settimana il decreto Imprese da 40 miliardi, elenca le cifre. E sono le cifre di un piano articolato in sei missioni, che dovrebbe dare una spinta al Pil di 3,6 punti nel 2026 e far crescere l'occupazione di 3,2 punti nel triennio 2024-2026. Con un'attenzione particolare al Mezzogiorno, "non per una questione di campanili" ma perché "se cresce il Sud, cresce anche l'Italia": lì finirà il 50% di investimenti in Infrastrutture. Le riforme al centro del piano sono quelle della pubblica amministrazione, con un primo decreto a maggio, e della giustizia, con l'obiettivo "ambizioso" di ridurre "l'inaccettabile arretrato", tagliando i tempi dei processi civili del 40% e di quelli penali del 25%. E ancora: semplificazioni e concorrenza (unita a "più protezione sociale"), con norme per spingerla in "settori strategici come le reti digitali e l'energia", insieme a misure per gli obblighi di gara per i regimi concessori.