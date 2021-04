Sono previste per le 16 le comunicazioni che Mario Draghi farà oggi alla Camera per illustrare i contenuti del Recovery Plan (COSA PREVEDE - COSA PREVEDE LA CLAUSOLA SULL'OCCUPAZIONE - LE DIFFERENZE CON IL PNRR DI CONTE), trasmesso ieri al Parlamento. Domani il presidente del Consiglio parlerà anche al Senato, alle 15. Investimenti per 191,5 miliardi di euro, in un testo di 337 pagine definito da Palazzo Chigi “un intervento epocale, che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica". Il premier avrebbe intenzione di inviare a Bruxelles il Pnrr il 30 aprile, sebbene la data non sia obbligatoria.