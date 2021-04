Pnrr, il difficile dialogo con l'UE sulle riforme

Rispetto al piano-Conte, la cui struttura è stata in larga parte confermata dal piano-Draghi, la Commissione europea chiedeva uno scatto sul piano delle riforme strutturali (giustizia, P.A., ecc.) con tempi e contenuti più dettagliati. Da qui, l'interlocuzione non sempre agevole tra Roma e Bruxelles. Guarda il video

Nella puntata del 26 aprile di Sky TG24 Business, focus sul Recovery Plan nel giorno in cui il premer Draghi presenta il Pnrr alla Camera. L'esecutivo dell'ex governatore Bce ha avuto una complica interlocuzione con la Commissione Europea per limare il Pnrr, il piano per accedere ai soldi del Recovery fund che in questa decisiva settimana va in parlamento e poi a Bruxelles. Il nodo non sta tanto nella ripartizione dei fondi tra le diverse voci, quanto sul terreno delle riforme strutturali richieste dall'Unione: l'analisi del prof. Francesco Saraceno, docente di macroeconomia europea alla Sciences Po-Luiss.

Nella puntata del 26 aprile, spazio anche alla crescita della Cina con Giuliano Noci, del Politecnico di Milano, e alla grande sfida della digitalizzazione, molto presente anche nel Pnrr, con Stefano Quintarelli, esperto di questioni informatiche alla Commissione Ue: rivedi qui l'intera puntata.