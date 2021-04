Nel Pnrr è stata inserita la clausola del Pd per promuovere l'occupazione di donne e giovani, che obbligherà a rendere più forte l'occupazione giovanile e femminile. Palazzo Chigi: 22,4 miliardi in Inclusione. C’è anche un fondo impresa femminile ad hoc. Previste strategie di politiche per l’infanzia