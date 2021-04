Le persone positive al coronavirus in rianimazione sono 2.748, cioè 101 in meno rispetto a ieri. A livello nazionale, la percentuale di posti in rianimazione occupati da malati Covid è in linea con la soglia d'allerta fissata al 30%. Ma ci sono ancora alcune regioni che superano il livello d'allarme. Intanto, sono 10.404 i nuovi contagi in Italia, a fronte di 302.734 tamponi giornalieri effettuati