Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 28 aprile

Intesa nella maggioranza sulle aperture: a metà maggio il governo valuterà eventuali deroghe al coprifuoco. D'accordo anche Lega e Renzi che avevano attaccato il limite alle 22. In base alla risoluzione delle forze di governo, si farà una nuova valutazione in base all'andamento di contagi e vaccini. Bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per abolire l'obbligo di tornare a casa alle 22. Anche il Senato, dopo la Camera, ha approvato ieri sera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Draghi sul Recovery plan. I senatori di Fratelli d'Italia si sono astenuti. Il piano italiano sarà presentato oggi in commissione Europea, insieme con quello della Spagna. Alla Camera via libera al decreto Covid che passa a Palazzo Madama. Oggi in Senato esame della mozione di sfiducia nei confronti di Speranza. Ieri oltre 10mila contagi e tasso di positività in calo al 3,4%, ancora 373 morti. Nuova impennata di contagi e di vittime di Covid-19 in Brasile. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.086 morti e 72.140 casi, secondo il Consiglio delle segreterie di salute (Conass).

