Il bonus vacanze, finora, non ha ottenuto i risultati sperati: dei 2,6 miliardi a disposizione ne sono stati sfruttati solo 800 milioni. Non tutte le strutture alberghiere hanno aderito alla convenzione e i viaggiatori, per utilizzarlo, dovevano prima chiamare le strutture per chiedere se accettassero l’agevolazione